Dit jurkje dat iedereen past is overal op Instagram

Zo goed als elk voorjaar duikt op Instagram een kledingstuk op dat élke fashionista graag aan haar garderobe zou toevoegen. Het nieuwste in dat lijstje is de korte, aansluitende jurk met lange mouwen van het Australische label Whith Jéan.

Het Australische label heeft met The Andy een nieuwe jurk aan het gamma toegevoegd. Het ontwerp heeft een kraag, een rij knopen waarmee je een V-hals kunt creëren en is aan de voorzijde versierd met plooitjes. Het design is beschikbaar in het zwart, olijfgroen, lila en beige voor 239 Australische dollar. Dat is omgerekend 154,68 euro.

Fashionista’s overal ter wereld tonen zich via Instagram fan van de jurk, die door de snit en het hoge gehalte elastaan ​bij elk lichaamstype past. Tips voor wie het model aanschaft: het blijft volgens de info op de site langer mooi als je het met de hand wast in koud water en niet in de droogtrommel gooit, maar binnen laat drogen. Houd ook rekening met extra verzendkosten en taksen om het item van aan de andere kant van de wereld te verzenden naar ons land.

withjean.com

