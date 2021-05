Een 41-jarige man is maandagnamiddag overleden nadat hij onwel was geworden. De man reed met de wagen over de Zelemstraat in Zelem toen hij iets kreeg. Hij verloor de controle over het stuur waarna de wagen van zijn rijweg afweek en in een haag tot stilstand kwam.

De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar ze konden de veertiger niet meer redden. ppn