Wandeling geeft deelnemers nieuwe inzichten over armoede

“We weten veel te weinig over mensen die aan de rand van onze consumptiemaatschappij leven. Daarom zou ik dit graag uit de anonimiteit halen door een armoedewandeling”, zegt Michel Jamers. “De bedoeling is om te stoppen met een vinger te wijzen naar iemand die als individu misschien van generatie op generatie in de armoede is blijven rondploeteren. Hoe komt dat? Waarom kunnen deze mensen zo moeilijk uit de armoedekuil kruipen? Doet de overheid genoeg of deelt ze alleen kruimels uit? Waarom spuwt de maatschappij deze mensen uit? Waarom zijn er niet voldoende gezonde woningen, ook voor hen? Kunnen wij deze mensen helpen? Een allesomvattend antwoord is er misschien niet, maar toch krijg je tijdens deze armoedewandeling informatie die je een ander en breder beeld geven, waarbij je anders gaat kijken naar onze arme(re) medemens.”

De gratis wandeling kan vrijblijvend gedaan worden van 10 mei tot 30 juni 2021, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. De afstand is ongeveer 4 km en de wandeling is toegankelijk voor buggy’s en minder mobiele mensen. De wandeling is gratis, maar een gift voor Welzijnszorg is welkom of u kan de petitie tekenen op www.samentegenarmoede.be. De route van de wandeling, letters voor het te zoeken woord en andere info kan u bekomen door te klikken op onderstaande link.