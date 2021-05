Interpellatie N-VA en Groen over samenwerking met Halen en Lummen

De oppositiepartijen N-VA en Groen in Herk-de-Stad gaan in de gemeenteraad vanavond de meerderheid van Vooruit, CD&V en Open Vld interpelleren.

Dat gebeurt naar aanleiding van de gesprekken die er plaatsvinden tussen Herk-de-Stad, Halen en Lummen. De burgemeesters van de twee steden Halen en Herk-de-Stad zaten in december samen met de burgemeester van Lummen. Later deze maand is een tweede ontmoeting gepland. N-VA en Groen willen meer uitleg over die gesprekken. LW