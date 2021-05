Muziekvereniging Orbis brengt ingetogen muziekstuk op troostplek Ferm Heppen

Naar aanleiding van 'Fermate', de afsluiting van de troostende tiendaagse 'Heel het land', werd over heel Vlaanderen op dezelfde dag en op hetzelfde uur bij elke troostplek hetzelfde muziekwerk gespeeld. Zo weerklonk er overal een boodschap van troost en hoop ter ere van de coronaslachtoffers. Op de troostplek in Heppen was muziekvereniging Orbis aanwezig.

'Heel het land' is een initiatief van Kunstwerkt vzw, Cera, Ferm, Moving Closer en We have the choice. Op zondag 9 mei 2021 organiseerde Vlamo ter afsluiting Fermate, dat staat voor een rustpunt tussen het verleden en de toekomst, een moment van herinneren en verwachten. Op troostplekken overal in Vlaanderen speelden kleine ensembles om 11 uur daarom allemaal hetzelfde muziekstuk, namelijk Circles of Consolation. Dat stuk werd geschreven in opdracht van Vlamo naar aanleiding van de afsluiting van de tiendaagse.

Op de troostplek van Ferm Heppen bracht muziekvereniging Orbis, opgesteld in een cirkel, dit muziekwerk als eerbetoon aan de slachtoffers van corona, maar ook als een moment van troost en muzikale verbondenheid tussen muzikanten en verenigingen die al maandenlang de pauzeknop moeten indrukken.