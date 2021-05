Bilzen

In de Maastrichterstraat is maandag een fietser die over de weg zwalpte, door de politie gecontroleerd. De 40-jarige man gaf als uitleg voor zijn rijgedrag dat hij “gelukkig” was. In het politiecommissariaat legde hij een positieve speekseltest af voor het gebruik van marihuana. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechter. mm