Zaterdag is in Turijn 104e Ronde van Italië van start gegaan. Op televisie zijn de live uitzendrechten voor Nederland en Vlaanderen exclusief in handen van Eurosport. Jeroen Vanbelleghem (31) verzorgt voor het zevende jaar op rij drie weken lang het commentaar. Hij wordt daarin bijgestaan door ex-wielrenner Karsten Kroon (45). Maak kennis met het Belgisch-Nederlandse equivalent van de beruchte Sporza-tenoren Michel Wuyts en José De Cauwer.