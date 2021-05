Het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden — © Jef Croughs

Sint-Truiden

Toen Marcel Menten (75) uit Gingelom zich op 15 april aanmeldde in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden, kreeg hij plots te horen dat hij AstraZeneca zou krijgen in plaats van Pfizer. Vreemd, want vier minuten eerder kreeg een CD&V-gemeenteraadslid nog een tweede prik met… Pfizer.