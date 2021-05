Terrassen lopen ook in Beringen dadelijk vol

Je kon zaterdag 8 mei dus echt van een Grote Heropening spreken. Het weer zat in het begin van de dag nog niet helemaal mee, maar eens de zon van de partij in de late namiddag liepen overal de terrassen goed vol. En de sfeer zat meteen goed, eindelijk konden vrienden elkaar nog eens ongedwongen ontmoeten en bijpraten. De coronazorgen werden deftig doorgespoeld, ook in de Barnaba en op de tennis van Koersel.