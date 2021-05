Dierenpret in BS De Sprong

Maaseik

Op maandag 10 mei werd basisschool GO! BS De Sprong volledig omgebouwd tot een groot feest voor de leerlingen van het eerste leerjaar van juf Elke. In tegenstelling tot de dagelijkse activiteiten van de kinderen van juf Elke, namen nu enkele laatstejaarsstudenten het over. De studenten van het zevende jaar kinderzorg van het Technisch Atheneum Campus Van Eyck Maaseik hebben als geïntegreerde proef een groot dierenfeest georganiseerd.