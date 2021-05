Goed nieuws voor KV Oostende: Kustboys krijgen hun licentie van het BAS, afwachten voor Moeskroen

KV Oostende speelt ook volgend seizoen in 1A. De Kustboys kregen maandag van het BAS te horen dat hun proflicentie in orde is. In eerste instantie diende KVO een onvolledig dossier in, waardoor de continuïteit van de club niet aangetoond kon worden. Dat probleem werd opgelost, en dus stond niets een licentie nog in de weg. Het is nu uitkijken naar de uitspraak in het dossier van Moeskroen, waar maandagavond nog een uitspraak in verwacht wordt.