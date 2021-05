Keilief, keileuk, keiwarm en keigoed in SBS Koersel

Deze keien kregen een plekje onder de kastanjeboom aan de poort van hun kleuterschool en de ingang van de begraafplaats. Het is de bedoeling dat voorbijgangers daar een kei kunnen nemen om te koesteren, een kei kunnen geven aan iemand die troost nodig heeft of een kei kunnen ruilen. Zo willen ze wat positiviteit en troost brengen. De keien vertellen elk een verhaal en op hun verdere reis gaan er vast nog meer verhalen bijkomen!Deze activiteit valt samen met de 10-daagse 'Heel het land'. Verenigingen en individuen organiseren van 30 april tot 9 mei allerlei activiteiten en willen hiermee ons land een beetje helen. "Ook in SBS Koersel vinden we mentaal welzijn en 'mens zijn' belangrijk en daarom kozen we voor deze vorm van ritueel", vertellen meester Niels en juf Karin.