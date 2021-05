Ferm Leut opent eerste troostplek in Maasmechelen

Waarom niet in Leut dacht het plaatselijke Ferm-team. Een mooie groene plek ter hoogte van de kapel in Mazenhoven leek al snel de geschikte plaats om een troostplek te creëren. De overeenkomst met Limburgs Landschap verliep succesvol en de medewerking met de gemeente was geen probleem.Een troostplek nodigt uit om even tot rust te komen, te denken en te gedenken, troost en hoop voor de toekomst te vinden. Op elke troostplek staat een paneel met een poëtische tekst en wat uitleg over het initiatief. Er worden bloembollen als teken van verbondenheid geplant. Lange tijd zitten de bloembollen verborgen onder grond, maar volgend jaar in het voorjaar werken ze zich een weg naar het licht. Onzichtbaar soms, maar nooit vergeten. Dit geeft troost en hoop.De officiële opening van de troostplek had plaats op zaterdag 8 mei.