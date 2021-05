50-jarigen planten eiken op campus de helix

De jarigen kwamen op het idee om hun verjaardag te koppelen aan de actie ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van natuurvereniging Limburgs Landschap. Deze vereniging schenkt 1.000 eiken aan wie geboren is in 1971 en zich registreert op hun website. Alle jarigen besloten hun eik te planten op het schooldomein van de campus. Tot ver na hun pensioen zullen de acht collega’s herinnerd worden en leerlingen kunnen de volgende decennia een plekje opzoeken in de schaduw van de eiken.