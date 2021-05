Het leven van een kartonnen doos bij Ferm Kinderopvang

Elly Paulussen werkt al bijna 10 jaar als onthaalouder bij Ferm Kinderopvang in Lanaken. In haar opvang staat een ruim spelaanbod voorop. Stimuleren van creativiteit en kinderen aanmoedigen om op ontdekking te gaan, spelen hierbij een belangrijke rol. De voorbije week kregen de kindjes hiertoe volop de kans met de Wonderdoos van Elly. Een grote kartonnen doos werd de ene dag een gezellige verstopplek, veranderde in een licht- en donkerplek en werd een andere keer volgestopt met ballonnen. Tot slot mochten de kinderen hun schildertalenten botvieren op hun buitengewone doos. De week werd afgesloten met een mooi verhaal over een speciale wonderdoos.