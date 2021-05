Jérémy Doku doet PSG (en de rest) pijn: jonge Rode Duivel bij beste dribbelaars van de Ligue 1

PSG liet afgelopen weekend dure punten liggen in de Franse titelstrijd na het 1-1-gelijkspel op bezoek bij Stade Rennes. Bij de thuisploeg was vooral onze landgenoot Jérémy Doku een gesel voor de PSG-defensie. Met zijn kwieke dribbels bezorgde hij het sterrenensemble uit Parijs schele hoofdpijn. Het toont de evolutie van de jonge Rode Duivel, want ondertussen behoort hij tot de beste dribbelaars van de Ligue 1 en laat hij onder meer Neymar en Memphis Depay achter zich.