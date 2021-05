Voormalig nummer één Andy Murray bereidt Wimbledon voor op ATP Queen’s: “Het zou fantastisch zijn”

“Als ik fit genoeg ben, speel ik op Queen’s”, zei Murray in een reactie. “Het is voor iedereen een moeilijke tijd en het zou fantastisch zijn als ik in Londen weer voor het oog van de Britse fans in actie kan komen.”

Murray bereidt zich momenteel in Rome voor op zijn rentree. De 33-jarige Schot hoopt nog op een wildcard voor Roland Garros (30 mei-13 juni), maar is daarvoor afhankelijk van een uitnodiging uit de Franse hoofdstad. Hij speelde dit jaar nog maar drie toernooien. In februari haalde hij de finale van het Challengertoernooi in het Italiaanse Biella en sneuvelde hij in de openingsronde van het ATP-toernooi in het Franse Montpellier. Begin maart ging hij er in Rotterdam in de tweede ronde uit. Sindsdien speelde hij niet meer.

Murray sukkelt al enkele jaren met blessureleed aan de heup en lies. Twee jaar geleden maakte hij na een heupoperatie al eens zijn rentree op Queen’s en hij won er toen meteen het dubbeltoernooi. Hij won de enkeltitels in Londen in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2016.