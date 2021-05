Voetbalvereniging Eendracht Henis neemt nieuwe grasmaaier in ontvangst

“Sporten is goed voor de gezondheid. We moedigen dit dan ook graag aan”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “Om onze sportclubs te ondersteunen , stellen we alle sportclubs die instaan voor een grasterrein een grasmaaier ter beschikking. Het type maaier kiezen we in samenspraak met de betrokken sportvereniging in functie van de te maaien oppervlakten.”

“Wij staan als stad in voor de aankoop van de grasmachine en zorgen voor het jaarlijks onderhoud ervan,” zegt schepen van Sport Patrick Jans. “De clubs staan in ruil hiervoor minstens tien jaar in voor het onderhoud van hun grasterreinen. Zo worden de clubs verantwoordelijk gehouden voor het onderhoud van hun terreinen, maar ze kunnen ook zelf bepalen op welk moment hun terreinen het best gemaaid worden.”