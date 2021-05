Bij een zwaar verkeersongeval op Poeyelheide in Lille zijn maandag even voor 1 uur vijf personen gewond geraakt. Eén van de slachtoffers, een achttienjarige jongeman uit Kasterlee, liep een schedeltrauma op en is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. De 21-jarige bestuurder uit Turnhout legde een positieve ademtest af.