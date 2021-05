Dronken vrouw probeert op Grote Markt in Diest agent te bijten

Diest

Een dronken vrouw heeft zondagavond de politie proberen te bijten. De feiten gebeurden op de Grote Markt waar een politieploeg rond 22 uur de aanwezigen op de terrassen aanmaande om te vertrekken. Een dronken man duwde daarop een agent in de rug. Hij weigerde zijn identiteitskaart te tonen. Ook zijn dronken vriendin mengde zich in het dispuut. Zij trok de mondmaskers van de agenten af en probeerde hen te bijten. Zowel de man als de vrouw werden in de boeien geslagen. Zij zullen het later aan de rechter mogen uitleggen. tb