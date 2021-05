Valse Roemeense identiteitskaart gevonden bij controle: “Heb die op internet gekocht.”

Diest

Bij een controle heeft de politie zaterdag een valse Roemeense identiteitskaart in beslag genomen. De vrouw verklaarde dat ze de kaart op internet had gekocht. De controle kaderde in een actie van de politie samen met de Dienst Voedselveiligheid en de Rijksdienst Sociale Zekerheid in zeven nachtwinkels, twee kebabzaken en één bar. Er werden vijf inbreuken op de voedselveiligheid en vijf inbreuken op de sociale zekerheid vastgesteld. Ook drie zwartwerkers en twee illegale vreemdelingen vlogen tegen de lamp. tb