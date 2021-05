DOE DE TEST. Heb jij een laag zelfwaardegevoel?

Als sociale media ons iets geleerd hebben, is het hoe gevoelig we allemaal zijn voor appreciatie, aandacht en complimenten. Het lijkt wel het doel van alle streven, maar vooral ook de lijm van wat we ‘sociaal’ noemen. Toch is het heel duidelijk dat een duim geven of scoren ons veel makkelijker valt, dan een compliment in het echt. We zijn vaak karig in het uitspreken van die duim, maar vinden het vooral moeilijk om hem in ontvangst te nemen. En dat is bijzonder spijtig. Weinig dingen zijn immers zo voedend en verbindend als positieve feedback.