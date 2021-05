Zonnepanelen op het water voorzien het Terhills Resort van groene stroom

Vandaag worden twee zonnepanelenparken op de Terhills-site in Dilsen-Stokkem in gebruik genomen. In totaal gaat het om 7.000 zonnepanelen op het land en het water die het Terhills Resort voorzien van groene stroom. Dit is meteen het eerste drijvende zonnepanelenpark in Limburg. Op het vliegasstort is een park van twee hectare geïnstalleerd, op de Vulexplas een van één hectare. LRM investeerde 2,2 miljoen euro in het innovatieve energieproject.