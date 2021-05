Genk zet meimaand bloeiend in

Geen O-parade in Genk dit jaar, maar de komst van de meimaand ging toch niet onopgemerkt voorbij in de stad. De maand mei werd in gang getrapt met een grastapijt en bloemen voor het stadhuis.

Een grote volkstoeloop organiseren, dat mocht niet. Daarom werd de meimaand in Genk begroet met een grastapijt en bloemen voor het stadhuis, nog gehuld in de blauwwitte kleuren na de bekerwinst van KRC. Daarmee vestigt ‘Genk in bloei’, de nieuwe naam van de traditionele bebloemingsactie, de aandacht op een hele reeks activiteiten die de volgende weken gepland worden zoals het ‘vlijtig liesje’ als bloem van het jaar voor moederdag, de bloemenhappening in de Stalenstraat en de maand van het park die het laatste weekend van mei afsluit in de mooie Genkse parken met een ‘picknick voor je bubbel’, een heerlijke picknickmand die je kan bestellen bij de Genkse handelaars. Later dit jaar volgt dan de eigenlijke bebloemingsactie. Die zal weer prachtig zijn , want door corona hebben heel wat Genkenaren de tijd gehad om hun tuin pico bello in orde te brengen.