Tessenderlo/Diest

Op de Beringerbaan in Diest is zondag rond 17 uur een auto in de gracht terechtgekomen. De 25-jarige bestuurder uit Tessenderlo zat in het wrak gekneld en moest door de brandweer van Diest worden bevrijd. Hij liep zware verwondingen op. De man werd naar het ziekenhuis in Hasselt gebracht. mm