Nederlands bondscoach Frank de Boer sluit EK-deelname van fitte Arjen Robben uit: “Gaan we langs de zijlijn parkeren”

Nederlands bondscoach Frank de Boer gaat Arjen Robben niet selecteren voor het EK van komende zomer. De 37-jarige aanvaller van FC Groningen blonk zondag uit in de met 4-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Emmen en zei na afloop open te staan voor een terugkeer in het Nederlands elftal.

“Ik denk dat we dat even langs de zijlijn moeten parkeren”, reageerde De Boer maandag vanuit Zeist. “Ik heb de laatste tijd best wel eens kritiek gekregen dat ik spelers selecteer die weinig aan spelen toekomen bij hun clubs. Maar Robben heeft in 2019 voor het laatst een hele wedstrijd gespeeld.”

“Zeg nooit ‘nooit’. Maar op dit moment sluit ik het uit”, aldus De Boer. “Ik ben superblij dat Arjen weer aan het spelen is, vooral voor hemzelf. Als je hem na afloop ook zag: dit is topsport op zijn allermooist. Maar we moeten het ook wel in perspectief zien.”

© ISOPIX

Robben begon op het kunstgras in Emmen pas voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij Groningen. De aanvoerder, eindelijk verlost van de fysieke problemen die hem dit seizoen zo lang aan de kant hielden, hield het 80 minuten vol. Hij gaf twee assists en was de aanjager van de ploeg.

Robben, die eind 2017 stopte als international, kreeg na de wedstrijd de vraag wat hij zou doen als De Boer hem zou vragen mee te gaan naar het EK. “Dan kom ik”, antwoordde Robben. “Toen ik afgelopen zomer hiermee begon, was het EK wel iets uit mijn stoutste dromen. Eerst maar realistisch blijven en kijken hoe het de komende weken gaat. Daarna zien we verder.”

De Boer presenteert vrijdag zijn voorlopige selectie voor het EK. Hij mag 26 spelers meenemen naar het EK, dat verspreid door Europa wordt gespeeld. Op 28 mei licht de bondscoach zijn definitieve groep toe.