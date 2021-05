EK veldrijden gaat dit jaar door op de VAM-berg: “Na NK op de weg een begrip geworden”

Het Europees Kampioenschap veldrijden 2021 vindt definitief plaats in het Nederlandse Drenthe. De VAM-berg in Wijster is het decor voor de continentale titelstrijd in zes categorieën op 6 en 7 november.

Op de eerste dag komen de elite vrouwen, beloften mannen en junior vrouwen aan bod, een dag later is het de beurt aan de elite mannen, beloften vrouwen en junior mannen.

De toekenning werd officieel bekrachtigd in aanwezigheid van onder anderen UEC-voorzitter Enrico della Casa, KNWU-directeur Thorwald Veneberg en de Drentse gedeputeerde van sport Henk Brink. De laatste gaf in een speech aan blij te zijn met de komst van het EK.

Van der Poel

“De VAM-berg was al bekend in Drenthe, maar is na het door Mathieu van der Poel gewonnen Nederlands kampioenschap ook al een begrip in Nederland en komt nu ook internationaal helemaal in de schijnwerpers te staan. We zetten ons bovendien als wielerprovincie opnieuw op de kaart, we hopen op het ‘Dak van Drenthe’ een ouderwets wielerfeest te organiseren.”

Van der Poel kroonde zich in 2020 in en rond Drenthe tot Nederlands kampioen op de weg door de tegenstand op ene hoopje te rijden met een solo van bijna vijftig kilometer.