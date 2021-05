Wiggins neemt het op voor kwakkende Sagan: “Massasprint is zoals een bokswedstrijd”

Afgelopen zomer zagen we een clash van formaat tussen Sagan en Van Aert. De Kempenaar spurtte in Poitiers naar de vierde plaats, maar kreeg in de sprint een fameuze beuk van de ex-wereldkampioen. De Slovaak werd terecht gedeclasseerd.

Dat voorval was een zoveelste in rij voor Sagan, die in 2017 nog uit de Tour de France werd gezet nadat Mark Cavendish zwaar was ten val gekomen in een massasprint. Maar bijleren op dit vlak, dat zit niet meteen in de aard van de Slovaak.

Zondag, vlak voor het ingaan van de laatste kilometer, deelde Sagan namelijk een paar stevige kwakken uit aan Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) om in het wiel van ploegmakker Daniel Oss te kunnen blijven. Sagan werd niet gestraft en eindigde als vijfde in de Giro-sprint die gewonnen werd door Tim Merlier.

“Een bepaald aspect van een goeie renner te zijn, is hoe je kan omgaan met je fiets tegen hoge snelheden”, aldus Bradley Wiggins. “Natuurlijk zien we niet graag valpartijen en de gevolgen daarvan, maar ik zou eerder de parcoursen veranderen in plaats van de renners. Als het makkelijk was, dan nam iedereen deel aan massasprints. Ze gaan zo nu eenmaal koersen, het is als een bokswedstrijd. Je weet gewoon dat twee kerels elkaar gaan proberen af te maken. Het komt erop aan om de omstandigheden waarin dat gebeurt, zo veilig mogelijk is.”