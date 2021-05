Metamorfose na een donker jaar: de make-over van mama Carine en dochter Hanne

De Genkse kleuterjuf Carine (56) draagt vaak blauw en dochter Hanne (17) ziet elke keer weer “hetzelfde” hangen in haar kleerkast. “Na een emotioneel jaar zijn we toe aan wat verwennerij. En, eindelijk foto’s van ons twee: naar deze dag kijken we al lang uit.”

© Liesje Reyskens

Zo komen ze binnen in onze studio

Studente Hanne gaat meestal casual gekleed, maar zoekt een leuk en hip kostuum. Na een moeilijk coronajaar is ze toe aan iets anders. Mama Carine kreeg een burn-out te verwerken: hoog tijd voor verandering, vindt ze. Het verzoek is eenvoudig: “Géén blauw, alsjeblieft. Mijn kleerkast hangt er vol mee.”

Hanne (rechts): Broek Julia June, 199 euro. Hemd Just in Case, 155 euro. Blazer Kocca 65 euro. Ring Laurence Delvallez 45 euro. Sneakers Diadora 180 euro. Carine (links): Broekpak Wright, 395 euro. Cardigan Just In Case, 140 euro. Muiltjes Eliza, 199 euro. Handtas Clio Goldbrenner, 450 euro. Oorbellen, Laurence Delvallez 119 euro. — © Liesje Reyskens

Dit vinden ze van het resultaat

Hanne: “Mijn mama is zo mooi! En ik heb eindelijk een kostuum. Én meer pit in mijn haar.” Carine: “Wat een metamorfose. Zouden de kleuters in mijn klas me morgen herkennen?”

In samenwerking met Luc Boonen en Despina Dokas voor Mod’s Hair (modshairhasselt.be), visagiste Vera Kellens ism Bellapierre en styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega (labottega.be), alle in Hasselt.

De tips van onze studio

Beautytip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Heb je mooie blauwe ogen zoals Hanne en haar mama? Je laat ze stralen met bruine eyeliner en brons-roze oogschaduw. Deze met glinstertjes kan je ook als highlighter gebruiken.”

Déjà Vous oogschaduw, Bellapierre, 15 euro

Kapseltip

Kappers Luc Boonen en Despina Dokas voor Mod’s Hair: “We kleuren de voorste lokken bij Hanne en Carine donkerder: zo lijken hun jukbeenderen smaller. Voor we föhnen, brengen we een balsem aan in hun haar voor extra verzorging en glans.”

Kérastase ciment thermique, 25,20 euro

Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Na een moeilijker, donker jaar voor Carine en Hanne, frissen deze lichte outfits hen helemaal op. Voor een pittigere look kan Carine een jeansvest dragen in plaats van de cardigan.”

Jeansjas Gestuz, 160 euro