De werfzone is tussen de Baileybrug en de brug aan de PRB in Kaulille over een afstand van 2,7 km. Het gaat enkel om het jaagpad ten zuiden van het kanaal richting Kaulille. De werken zullen 10 werkdagen duren. Tijdens de werken is het jaagpad volledig afgesloten voor alle verkeer. Er is een korte omleiding voorzien. RDr