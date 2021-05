Iedereen was gevaccineerd en toch is er in het woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek een uitbraak met de Indiase variant van het coronavirus. Vijf personen zijn besmet, één is overleden. Viroloog Piet Maes zegt dat op dit moment nog maar heel weinig geweten is over die mutatie om een richting te kunnen aangeven waarin het coronavirus zal evolueren.