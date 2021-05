Bart Swings start skeelerseizoen in Italië en gaat drie weken sneller het ijs op

Bart Swings skeelert over twee weken zijn eerste wedstrijd van het zomerseizoen. In L’Aquila verschijnt Swings op zondag 23 mei aan de start voor een marathon in het kader van de World Inline Cup (WIC). De beste Belgische schaatser onderbreekt er even de training van Team IKO voor. De afgelopen weken was hij met ploeggenoten als inliner actief op de piste in Heerenveen.

Voor Swings staan verder in ieder geval de WIC-marathons in Zandvoort (7 augustus) en Berlijn (25 september) op het programma. Aanvankelijk maakten ook races in Rennes (Frankrijk) en Ostrava (Tsjechië) en Baranquilla (Colombia) deel uit van de reeks. Die zijn door de coronapandemie echter weggevallen. Ook een marathon in Polen, afgelopen zaterdag, waar Swings zijn rentree als inliner zou maken, werd geschrapt. Vorig jaar gingen nagenoeg alle wedstrijden voor WIC wegens de coronapandemie niet door.

© ANP

Zomerijs

Ten vroegste op 5 juli zal Swings met zijn ploeggenoten opnieuw op het ijs in Heerenveen staan. Dat is drie weken eerder dan vorig jaar. IKO vond het niet nodig al in juni de schaatsen aan te trekken, verklaarde ploegleider Martin ten Hove.

Een aantal ploegen, waaronder Jumbo-Visma met Sven Kramer en Patrick Roest, wilde per se in juni al het ijs op. De ploegen die dat wilden hebben dat zelf gedeeltelijk gefinancierd.

“Wij vinden dat niet nodig”, zei Ten Hove. “Juli is vroeg genoeg. In plaats daarvan gaan wij half juni twee weken op trainingskamp op de fiets in Valkenburg.”

Of IKO na de eerste kennismaking met het ijs trainingskampen in Nederland of elders gaat beleggen, is nog onzeker. De ontwikkeling van de pandemie en de beperkingen die daarvan een gevolg zijn, spelen een belangrijke rol. Volgens de huidige agenda is de eerste internationale krachtmeting in het olympisch seizoen voorzien van 8 tot en met 10 oktober in Peking, waar in februari 2022 de Winterspelen worden gehouden.