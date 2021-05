‘Maai Mei Niet’: Zuhal Demir toont haar verwilderde tuin

U beseft het misschien niet. Maar uw tuin is een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering. Als u uw gras niet maait in de lente, draagt dat bij tot de biodiversiteit. Er is dus niets mis met een tuin die erbij ligt als een wildernis. 4000 Vlaamse tuinen en 35 gemeenten, waaronder Peer en Zonhoven doen mee aan de actie 'MaaiMeiNiet' van het weekblad Knack. Op die manier wordt al zeker 5 miljoen vierkante meter openbaar gazon niet gemaaid. Ook Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir ondersteunt de actie en zij toonde vanmorgen in Genk aan ons haar weelderige tuin.