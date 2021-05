Open terrassen in Brussels winkelcentrum: “Was een misverstand”

LEES OOK. Het regent versoepelingen, maar zijn de cijfers daar al goed genoeg voor?

Ondanks het slechte weer zijn de terrassen van cafés en restaurants voorbije weekend weer open gegaan. De binnenruimte blijft voorlopig gesloten, maar sommige restauranthouders van Westland Shopping Center in Anderlecht hebben hun terrassen binnen in het winkelcentrum toch uitgezet. Dat schrijven Bruzz en La Dernière Heure.

De directie van Westland Shopping reageert dat het ging om een misverstand. “Er was een gebrek aan duidelijkheid. De instructies die werden gegeven voor de protocollen hadden tegenstrijdige informatie, zoals over het gebruik van plexiglas. Zodra dat we dit doorhadden, hebben we de restauranthouders gevraagd om hun terras te sluiten”, klinkt het.