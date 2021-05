Red Bull reageert op insinuaties Hamilton: “Flexibele achtervleugel Verstappen is perfect legaal”

Na afloop van de kwalificatie op zaterdag had Lewis Hamilton commentaar gegeven op de achtervleugel van de Red Bull F1-bolide. Die zou wel erg ‘flexibel’ zijn en mogelijk dus te veel doorbuigen op de rechte stukken. De flexibiliteit van de voor- en achtervleugels bij F1-bolides is al veel langer een onderwerp van discussie.

In het verleden zochten de F1-teams wel vaker de limieten van het toelaatbare op, want hoe meer een vleugel doorbuigt op een recht stuk, des te hogere topsnelheid er gehaald kan worden. Net daarom zijn er sinds enkele jaren strenge controles door de FIA op het doorbuigen van de vleugels. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is er dan ook niets illegaal aan de achtervleugel van Red Bull.

“Onze wagen is uiteraard door de scrutineering gegaan en heeft allerlei testen moeten ondergaan waaronder ook controles op het doorbuigen van de vleugels,” reageerde Horner op de uitlatingen van Hamilton. ”De FIA is volledig tevreden over de wagen en hij heeft deze erg strenge tests succesvol doorstaan.”

© ISOPIX

Niet de mening van Hamilton

Volgens de teambaas van Max Verstappen zijn de uitlatingen van Lewis Hamilton bovendien ingefluisterd door Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff.

“Het is iets waarover Toto me eerder al heeft aangesproken. Ik betwijfel dan ook of het Lewis zijn eigen mening is, het kwam waarschijnlijk van ergens anders.”

Al dan niet legaal of illegaal, de bewuste achtervleugel hielp Max Verstappen tijdens de GP van Spanje alvast niet aan de overwinning. De Nederlander moest in de Red Bull F1-bolide genoegen nemen met de tweede plaats achter Lewis Hamilton.