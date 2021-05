Flamboyante sprintster doet alarmbellen afgaan met fantastische tijden op 100 meter: “Geschiedenis schrijven”

Lange, wapperende blauwe haren en valse nagels om U tegen te zeggen. Naast Sha’Carri Richardson kijken als ze loopt, het is een onmogelijke opdracht. De 21-jarige Amerikaanse heeft qua stijl en flair wat weg van Florence Griffith Joyner, de snelste vrouw ooit.

Florence Griffith Joyner. — © AFP

Maar Richardson is ook verdomd snel. Vorige maand werd ze met een tijd van 10:72 de op vijf na snelste vrouw ooit op het spectaculairste sprintnummer. Afgelopen weekend schoot de Amerikaanse opnieuw als een raket uit de startblokken, tijdens een meeting in Californië. Ze kwam tot tijden van 10:74 en 10:77. Bij die traagste tijd had Richardson bovendien een stevige tegenwind.

Onder de 10:70?

“Ik verwachtte echt een andere tijd”, reageerde de snelle Amerikaanse na afloop van een wedstrijd met enkele valse starts van haar concurrentes. “Dat heeft mij enigszins onrustig gemaakt, maar het mag geen excuus zijn. Ik liep een geweldige race. Ik weet dat ik nog beter kan, maar dat komt wel. Ik wil absoluut geschiedenis schrijven.”

Richardson wil de vierde vrouw ooit worden die de grens van de 10:70 doorbreekt. Naast Griffith Joyner (wereldrecord 10:49 in 1988) slaagden daar tot nu toe enkel Carmelita Jeter (10:64 in 2009) en Marion Jones (10:65 in 1998) in. De Jamaicaansen Shelly-Ann Fraser-Pryce (2012) en Elaine Thompson (2016) bleven steken op 10:70.

© AP

© AFP