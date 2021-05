Money time voor de Rode Duivels. Over welgeteld een week maakt Roberto Martinez zijn selectie voor het EK van komende zomer bekend. Of onze Spaanse bondscoach zijn koffie zwart dan wel con leche drinkt, durven we niet met zekerheid te zeggen (*). Dat hij maandagochtend gesmaakt zal hebben dan weer wel. En wel om deze vijf redenen.