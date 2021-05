Winst in de shorttrack en zevende tijdens de Wereldbekermanche mountainbike in Albstadt. Het was een weekend met gemengde gevoelens voor Mathieu van der Poel. Volgende week krijgt de Nederlander een tweede en laatste kans om zich te tonen met het oog op de Olympische Spelen, al had bondscoach Gerben de Knegt dat liever anders gezien.