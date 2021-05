Status quo voor David Goffin op wereldranglijst, maar mannentennis heeft wel een nieuwe nummer twee

David Goffin staat maandag op de nieuwe ATP-ranking nog steeds dertiende. De Luikenaar hervatte zondag de competitie in Rome met een overwinning in de eerste ronde tegen de Italiaan Salvatore Caruso. De Belgische nummer één gaf vorige week forfait voor het toernooi in Madrid door een blessure aan de adductoren, die hij had opgelopen in Barcelona.