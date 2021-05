LA Lakers winnen nog eens in de NBA dankzij beresterke Anthony Davis

De LA Lakers hebben zondag in de NBA nog eens gewonnen. Vooral dankzij Anthony Davis, goed voor 42 punten en 12 rebounds, werden de Phoenix Suns verslagen. Het duel in Los Angeles eindigde in 123-110. De Suns zijn de nummer twee van de westelijke divisie. De Lakers zakten de voorbije weken naar de zevende plaats in het westen.

Het team uit LA, nog steeds zonder de geblesseerde sterspeler LeBron James, miste zondag ook Kyle Kuzma en Dennis Schröder. Door de zege behoudt de regerende kampioen haar kansen om zich te kwalificeren voor de play-offs. Van de voorgaande tien duels hadden de Lakers er acht verloren. Mogelijk is James voor het volgende duel opnieuw beschikbaar.

Dallas verstevigde intussen haar vijfde plaats in de Western Conference met een 97-124 zege tegen Cleveland. Bij de bezoekers werd sterspeler Luka Doncic (15 punten) uitgesloten bij het begin van het derde kwart. Tim Hardaway Jr was de uitblinker met 25 punten.

Miami pakte in het oosten een belangrijke 124-130 overwinning bij Boston. Jimmy Butler was in goede doen met 26 punten en 11 assists. Voor Boston volstonden de sterke prestaties van Evan Fournier (30 punten) en Jayson Tatum (29 punten) niet. De Heat blijft zo zesde. De Celtics tellen als zevende twee overwinningen minder dan hun concurrenten, maar hebben nog vier duels te spelen. Dinsdag volgt een rematch tussen beide teams. Die moet Boston wel absoluut winnen.

Verder was er zondag een 110-112 nederlaag voor Charlotte tegen New Orleans. Bij de Pelicans ontbraken nochtans Zion Williamson (gebroken vinger) en Brandon Ingram (heup). Chicago won intussen met 96-108 bij Detroit, dankzij sterke prestaties van Nikolas Vucevic (29 punten en 16 rebounds) en Zach LaVine (30 punten).

De verrassende New York Knicks kwamen zondag ook een stap dichterbij de play-offs met een 100-106 overwinning tegen de LA Clippers. De defensie van de bezoekers maakte het verschil. De punten kwamen van Derrick Rose (25 punten), Reggie Bullock (24 punten) en Julius Randle (14 punten en 14 rebounds). Het zou voor New York haar eerste play-offdeelname in acht jaar tijd worden. De Clippers zijn als derde in het westen al zeker van de play-offs.

De uitslagen van zondag in de NBA:

Detroit - Chicago 96 - 108

LA Lakers - Phoenix 123 - 110

Sacramento - Oklahoma City 126 - 98

Charlotte - New Orleans 110 - 112

Cleveland - Dallas 97 - 124

Orlando - Minnesota 96 - 128

Boston - Miami 124 - 130

LA Clippers - New York 100 - 106

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 69,1 68 47 21

2. Brooklyn 64,7 68 44 24

3. Milwaukee 64,2 67 43 24

4. New York 55,9 68 38 30

5. Atlanta 54,4 68 37 31

6. Miami 54,4 68 37 31

7. Boston 51,5 68 35 33

8. Charlotte 48,5 68 33 35

9. Washington 47,1 68 32 36

10. Indiana 46,3 67 31 36

11. Chicago 42,6 68 29 39

12. Toronto 39,7 68 27 41

13. Orlando 30,9 68 21 47

14. Cleveland 30,9 68 21 47

15. Detroit 29,0 69 20 49

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 73,5 68 50 18

2. Phoenix 70,6 68 48 20

3. LA Clippers 66,2 68 45 23

4. Denver 64,7 68 44 24

5. Dallas 58,8 68 40 28

6. Portland 57,4 68 39 29

7. LA Lakers 55,9 68 38 30

8. Golden State 51,5 68 35 33

9. Memphis 50,7 67 34 33

10. San Antonio 47,8 67 32 35

11. New Orleans 45,6 68 31 37

12. Sacramento 44,1 68 30 38

13. Minnesota 30,9 68 21 47

14. Oklahoma City 30,4 69 21 48

15. Houston 23,5 68 16 52

Programma van maandag:

Atlanta - Washington

Cleveland - Indiana

Memphis - New Orleans

San Antonio - Milwaukee

Golden State - Utah

Portland - Houston