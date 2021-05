“Ik heb het gevoel alsof ik even op een andere planeet ben geweest.” Linde Merckpoel moet nog landen, na haar zwangerschap en die bevalling in december. Maar de radiomaakster die zich ontpopte tot videomaakster is wel met volle goesting opnieuw aan het werk. Vol verwondering over dat superhart met dat extra klepje. “Amai, zó graag kan ik dus zien!”