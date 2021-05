IJskoffie die het wachten waard is: zo maak je een Billie Cool

Nodig

25 g grof gemalen koffie

240 ml koud bronwater

ijsblokjes

100 ml (plantaardige) room

Doen

Doe de gemalen koffie en de helft van het water in een kleine bokaal met deksel. Roer tot koffie en water gemengd zijn. Doe er de rest van het water bij en roer even. Sluit de bokaal en laat een nacht trekken in de koelkast (12 uur, maar het mag langer, tot 24 uur) Laat het brouwsel door een koffiefilter in een kruikje of koffiekan lopen. Giet de koude koffie in een groot glas vol ijsblokjes. Leng aan met room naar smaak en roer even.

