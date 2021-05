Van Ranst bedreigd op website viruswaanzin: “Hij gaat eraan. De opdracht is gegeven”

“MVR gaat eraan. De opdracht is gegeven.” Dat schrijft een anonieme gebruiker op de website van viruswaanzin.be. Hij wordt daarin gevolgd door twee anderen op de website. “Ik heb het al van in het begin gezegd dat die onnozelaar MVR op de brandstapel moet. Laat ons de fakkels aansteken”, schrijft iemand. Een andere persoon reageert: “Zorg jij voor de veren en dan zorg ik voor afgewerkte olie. Pek is wat moeilijker te krijgen.”

De reacties werden ondertussen vermoedelijk verwijderd. Maar viroloog Marc Van Ranst plaatste de haatberichten op Twiter. “Dit is bendevorming, en deze mensen zijn aan het radicaliseren”, schrijft hij. De politie van Gent geeft aan de ze het incident onderzoeken, maar wil er voorlopig verder niks over kwijt.

Het is niet de eerste keer dat de viroloog doodsbedreigingen krijgt. Begin maart maakte de politie van Ieper al eens een proces-verbaal op tegen een Twitteraar die doodsbedreigingen uitte, in januari schreef een bekende chef-kok doodsbedreigingen op Twitter, en in juli 2020 kreeg Van Ranst zelfs politiebescherming na bedreigingen uit extreemrechtse hoek. Van Ranst trok ook al enkele malen naar de rechtbank wanneer er zulke bedreigingen tegen hem geuit werden. En hij nam het ook al op tegen plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs. Die schreef een brief naar de Orde der Artsen om de viroloog, maar ook toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block, te laten schrappen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)