Restje sla weggooien? Met deze tips van Sofie Dumont hoeft het niet

Sla is er in allerlei vormen en smaken. — © Shutterstock

Heb je na een salade te maken nog een halve krop sla over? Laat die restjes dan niet verloren gaan. Dit zijn de tips van Sofgie Dumont.

“Heb je de sla al gemengd met een dressing, dan gooi ik de restjes wél weg”, zegt Sofie Dumont. “Want dat wordt vies en verlept snel.” Heb je nog een puur restje over? Dan kun je het in de soep gooien. “Of maak er een tabouleh van: een paar tomaten en een beetje komkommer fijn snijden, en dan samen met de sla onder wat couscous mengen. Je kunt hetzelfde ook doen met wat pasta of quinoa. Om er een echte maaltijd van te maken kun je ook wat kaas toevoegen. Zo heb je makkelijk een lunch voor de dag nadien.”