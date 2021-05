Ruim 10% te snel bij snelheidscontroles in politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst

Bilzen/Hoeselt/Riemst

Ruim 10% van de voertuigen die afgelopen zaterdag in de politiezone een snelheidscamera passeerden, reed sneller dan toegelaten. In totaal werden 3100 voertuigen gecontroleerd, 383 hielden zich niet aan de snelheidslimiet.

Er werd geflitst op de Maastrichterstraat en op de Taunusweg in Bilzen, op de Burgemeester Marresbaan en op de Maastrichtersteenweg in Riemst en op de Bilzersteenweg in Hoeselt.

De hoogste snelheden werden gehaald op de Bilzersteenweg met 95 km/uur binnen de bebouwde kom (50 km/u) en op de Burgemeester Marresbaan en Taunusweg met 118 en 133 km/uur. Op deze twee wegen geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. mm