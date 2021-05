Golfer Rory McIlroy pakt met derde Wells Fargo-titel eerste zege in 18 maanden

De 32-jarige McIlroy, die 28 overwinningen op zijn erelijst heeft staan waaronder 19 op het Amerikaanse PGA Tourcircuit, liep een slotronde van 68 slagen waarmee hij de Mexicaan Abraham Ancer met een slag achter zich liet. Op een gedeelde derde plaats, met twee slagen meer dan de voormalige nummer één van de wereld, volgden de Noor Viktor Hovland en de Amerikaan Keith Mitchell. Mitchell was voor aanvang van de laatste ronde de leider.

McIlroy, die in 2010 met het Wells Fargo Championship zijn eerste PGA Tour-overwinning vierde en vijf jaar later nogmaals succesvol was op de Quail Hollow golfbaan, liet weten dat hij nog niet zijn beste golf speelde maar al volop uitkijkt naar het US PGA Championship, de tweede major van het seizoen die hij in 2012 en 2014 op zijn palmares schreef.

Ook Thomas Pieters en Thomas Detry zullen binnen twee weken van de partij zijn op het PGA Championship. Pieters neemt vanaf donderdag deel aan de ATT Byron Nelson, die doorgaat in het Texaanse McKinney. Detry gaat woensdag van start in de British Masters, die plaatsvinden in het Engelse Sutton Coldfield nabij Birmingham.

© EPA-EFE

Eindstand:

1. Rory McIlroy (NIe) 274=72-66-68-68 -10

2. Abraham Ancer (Mex) 275=69-70-70-66

3. Viktor Hovland (Noo) 276=69-72-68-67

. Keith Mitchell (VSt) 276=67-71-66-72

5. Gary Woodland (VSt) 277=67-69-70-71

6. Matt Wallace (Eng) 279=69-67-73-70

. Patrick Reed (VSt) 279=71-69-69-70

. Luke List (Eng) 279=67-72-68-72

9. Bryson DeChambeau (VSt) 280=70-74-68-68

. Aaron Wise (VSt) 280=72-71-68-69