Wonen in Brugge, werken in Brussel? En dat als vast anker van het vernieuwde late journaal op Eén? Geen wonder dat Xavier Taveirne als grootste kopzorg heeft: op tijd van A naar B geraken. Hoe hij het allemaal geregeld krijgt? “Zoals bij velen: met wat stunt- en vliegwerk, en hopen dat je onderweg niets kapotmaakt.” Dit zijn zijn vier tips om stevig in het leven te staan.