Puistjes of haar op je rug? Met deze producten pak je het aan

SexyBack van Justin Timberlake: door beroepsmisvorming roept dat lied bij mij niet “I’m bringing sexy back” op, wel een “sexy rug” en hoe verzorging die er nog mooier kan doen uitzien. Nu het strand- en rugdecolletéseizoen bijna terug is, wil je misschien graag bacne (rugacne) of een rugtapijtje aanpakken.

Puistjes op de rug behandel je met dezelfde actieve bestanddelen als acne in het gezicht. Salicylzuur of BHA maakt dode huidcellen los, maar maakt ook poriën schoon en voorkomt zo puistjes en zwarte puntjes. Je vindt het – met wat zoeken – in bodysprays, bodylotions en wasgels. Je kunt je rug ook wassen met een gezichtsreiniger voor de vettere (acne)huid. Houd hem ook zo zweetvrij mogelijk: trek bezwete (sport)kledij snel uit en spoel zweet van je huid. En ga bij zware bacne naar de dermatoloog.

Een professional ongewenst rughaar laten laseren geeft het meest definitieve resultaat. Een IPL-toestel voor thuisgebruik verlost je er ook van, maar minder permanent. Kan je bij het flitsen wel SexyBack neuriën.

Byebye bobbeltjes

Deze bodylotion met 2 % salicylzuur voorkomt niet alleen puistjes, maar helpt ook bij keratosis pilaris, die vervelende kippenvelbultjes.

2% BHA Body Spot Exfoliant van Paula’s Choice, 31 euro

Antipuistjesspray

Geen helpende hand in de buurt? Deze spray met salicyl- en glycolzuur verstuif je zelf op moeilijke plekjes om puistjes te bestrijden/voorkomen.

Acniben Body van ISDIN, 18,60 euro

Zachte reiniger

Deze gelreiniger verwijdert overtollige talg en vuiltjes van de vette huid zonder haar barrière te strippen.

Hyséac Cleansing Gel van Uriage, 13,30 euro

Flitslamp

Gebruik dit IPL-toestel voor thuisgebruik consequent en je haartjes belanden in rustfase. Nooit meer ingegroeide exemplaren bovendien.

Lumea IPL 9000 Series van Philips, 499,99 euro

Zomers kleurtje

Je vind je rug te bleek in dat open topje? Hoe langer je deze zelfbruinermousse laat zitten, hoe intenser het resultaat.

Ultimate Glow Kit (limited edition) van St. Tropez, 47 euro, bij Ici Paris XL