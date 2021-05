Het gespreksonderwerp na het duel tussen Real Madrid en FC Sevilla (2-2) van zondagavond op de 35e speeldag in La Liga was de dubieuze strafschopfase in de tweede helft, waaruit Ivan Rakitic de 1-2 op het bord kon zetten. Pas diep in de toegevoegde tijd kwam Real langszij met een lucky goal van de ingevallen Eden Hazard.