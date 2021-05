Dinsdag Overlegcomité: ministers willen versoepelen, experts liever niet

Het regent grote beloftes in de aanloop naar het Overlegcomité van dinsdag. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam met een eigen plan naar de vrijheid op de proppen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) liet verstaan dat festivals à la Pukkelpop of Tomorrowland wel moesten kunnen. Maar niet iedereen staat te springen voor nieuwe versoepelingen.

De ministers struikelen over elkaar om als eerste versoepelingen in het vooruitzicht te kunnen plaatsen. Niet onlogisch. De coronacijfers dalen – nog niet zo snel als ze zouden moeten weliswaar – en de vaccinatiecampagne wint aan snelheid. Dan gaat het al snel over hoe de teugels gevierd kunnen worden. En, niet onbelangrijk, wie als eerste met de eer gaat lopen.

De Vlaamse regering klopte zaterdag haar plan voor de weg naar de vrijheid af. Meteen voert ze zo de druk gevoelig op in aanloop naar dinsdag. Maar dat nog eens zonder al te veel voorafgaand overleg op tafel van het Overlegcomité gooien, wilden de ministers niet doen. Daarvoor hadden ze al eens te veel het deksel op de neus gekregen. Dus hadden Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en zijn topministers zondag al overleg met premier Alexander De Croo (Open VLD). Een vruchtbaar overleg, valt overal te horen.

Al valt in de wandelgangen te horen dat het toch vooral een politiek statement is. “Nu het beter gaat en er versoepelingen aan te pas komen, moet federaal de lead plots niet meer nemen”, zegt een federale bron. Een ander wijst erop dat je met dat soort communicatie de kakofonie alleen maar doet toenemen. “En het gaat nu al alle kanten op.”

De Croo zelf liet zich het gras niet volledig voor de voeten wegmaaien. Hij liet onmiddellijk verstaan dat grote festivals, genre Pukkelpop of Tomorrowland, in de tweede helft van augustus zeker mogelijk moeten zijn. “Tegen augustus hebben alle volwassenen in ons land de kans gehad zich te laten vaccineren”, zegt hij. “Bovendien hebben we in ons land ontzettend veel expertise in de evenementen- en festivalsector. Het gaat om professionals die tot de wereldtop behoren.”

De trein zit dus stevig op de rails richting versoepelingen. De GEMS, de adviesgroep van de virologen, ziet het allemaal liever niet gebeuren. Daar wijzen ze erop dat we nog lang niet uit de gevarenzone zijn.

Vandenbroucke blijft voorzichtig

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) sluit van zijn kant niet uit dat de festivals veilig kunnen in de zomer, maar zet vooral de voorwaarden vet aan. De bezetting op intensieve zorg moet structureel onder de 500 duiken. De vaccinatiegraad moet stevig boven de zeventig procent zitten. Er moet tegen dan een coronacertificaat zijn dat aangeeft dat iemand gevaccineerd is of negatief testte op Covid-19. Een festival zal enkel kunnen met dagelijkse sneltesten aan de ingang. En vooral, we moeten nu nog even op de tanden bijten om het gepresteerde werk niet teniet te doen.

“Het is niet omdat A mag, dat B ook moet kunnen”, zegt hij in de tv-studio’s. “Dat is de verkeerde redenering. Het is net ómdat A kan, dat B nog wat langer níét kan. Ik snap alle verzuchtingen, maar de optelsom van de verwachtingen mag ons niet te snel laten gaan.”

Er ligt hoe dan ook los van de kalender voor de versoepelingen nog een pak werk op de plank voor het Overlegcomité. Zo moet ook dringend werk gemaakt worden van een ventilatieplan. Zonder een goede verluchting is het onbegonnen werk om ook binnen veel toe te laten. De concrete uitwerking van het coronacertificaat ligt ook nog op de plank. En natuurlijk de discussie over de vermaledijde plexiglasschermen. Volgens de protocollen mogen die wel gebruikt worden op de terrassen, volgens het ministerieel besluit niet. N-VA-voorzitter Bart De Wever wil die alleszins zo snel mogelijk op de schop. En de horeca met hem.

